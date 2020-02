Un film che non conosce fine: la Lazio di Simone Inzaghi batte il Genoa, infrangendo un tabù, e torna in scia alla Juventus in classifica, in una domenica delicata. Una Lazio da pellicola: dimostra grande forza mentale rimanendo sempre in vantaggio nonostante i tentativi del Genoa.



LAZIO DA FILM - Una "La la Lazio", come riporta il Corriere dello Sport, citando la famosa opera cinematografica: capace ancora di stupire, sotto la guida del talentuoso regista Inzaghi, che non ne sbaglia una. La classifica parla chiaro: la Lazio per lo Scudetto c'è.