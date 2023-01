Un episodio che eccede il vergognoso a Madrid: nei pressi del centro sportivo del Real, su un ponte, è stato affisso uno striscione con scritto "Madrid odia il Real". Nulla di clamoroso, se non che sotto lo striscione c'è un bambolotto con un cappio al collo e la maglia di Vinicius Jr. indosso. Lo slogan è stato più volte promosso dal gruppo ultras del Frente Atletico, chiaramente riconducibile ai Colchoneros.



I MOTIVI - Tra Atletico e Real, negli ultimi giorni che precedevano la sfida di oggi in Copa del Rey, si sono accese diverse polemiche: i tifosi biancorossi hanno lamentato i pochi biglietti messi a disposizione (poco più di 300) e la decisione (poi revocata) di bloccare l'ingresso ai sostenitori ospiti negli altri settori dello stadio. Inoltre, Vinicius sta attraendo si di sé molte antipatie per via del suo atteggiamento - così dicono i suoi detrattori - da vittima in relazione agli insulti razzisti subiti negli stadi della Liga.