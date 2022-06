Col passaggio di proprietà da Abramovich al consorzio americano guidato da Todd Boehly divenuto ufficiale nei giorni scorsi, il Chelsea si appresta ad affrontare una sessione di mercato in cui sarà molto attivo sia in entrata che in uscita. Nello specifico, il club londinese ha pianificato 7 cessioni dalle quali incassare circa 200 milioni di euro: nella lista ci sono anche Jorginho, Lukaku e Timo Werner.