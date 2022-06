Completato il passaggio di proprietà, il Chelsea sta iniziando a guardarsi intorno per intervenire sul mercato. Tra i nomi caldi c'è quello di Christian Pulisic, che secondo il Daily Mail ha chiesto garanzie in vista della prossima stagione. Se le idee di Tuchel non dovessero convincere il giocatore, non è escluso che Pulisic possa lasciare i Blues in estate.