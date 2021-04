Secondo il Mirror, Tuchel ha intenzione di mettere in atto l’ennesima rivoluzione al Chelsea, con ben 9 giocatori che verranno messi sul mercato. Oltre a Abraham, Kepa ed ai rientranti dai prestiti Batshuayi, Barkley e Loftus-Cheek (rispettivamente da Crystal Palace, Aston Villa e Fulham), in questa lista ci sono anche tre vecchie conoscenze del nostro campionato.



Emerson Palmieri andrà in scadenza di contratto nel 2022 e piace a Juve, Inter e Napoli, ma i Blues dovranno abbassare la loro richiesta di 20 milioni se vorranno evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Lo stesso discorso vale per Antonio Rüdiger, anche lui in scadenza nel 2022. Il tedesco si è ripreso il posto da titolare con l’arrivo di Tuchel, ma, l’acquisto di un altro difensore potrebbe relegarlo nuovamente in panchina. Il ventottenne piace alla Juve.



Jorginho, uno dei centrocampisti dal miglior rendimento del campionato, piace molto al suo nuovo allenatore, ma ha nostalgia della Serie A e vorrebbe tornare, possibilmente al Napoli. Il Chelsea non vorrebbe venderlo ma, se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe accettarla. Infine, Tomori sta facendo una grandissima stagione al Milan e, se i rossoneri decidessero di versare i 28 milioni per il riscatto, il Chelsea non potrebbe opporvisi.