È il giorno della marmotta in casa Chelsea. Alle continue folli spese sul mercato sono seguite altrettanto costanti delusioni in campo: la squadra di Pochettino non ingrana, è impantanata a metà classifica in Premier (12esima con 19 punti in 16 gare) e non vede la luce fuori da un tunnel nel quale si è infilata ormai da qualche anno. Per uscirne, ancora una volta, c'è da attendersi una campagna trasferimenti molto serrata a gennaio.



A GENNAIO - Secondo Espn infatti i Blues hanno messo sul mercato diversi giocatori, la cui vendita fornità liquidità per migliorare la squadra in ottemperanza ai limiti imposti al club da parte dell'Uefa. D'altronde l'allenatore è stato chiaro dopo il ko in casa dell'Everton: 'Ci manca qualcosa, faremo di certo qualcosa già a gennaio". In uscita ci sono almeno 6 giocatori ma a Stamford Bridge sono disposti ad ascoltare le offerte che arriveranno anche per altri protagonisti mancati in maglia Chelsea. Vendere per poi puntare forte su un attaccante, un difensore e un portiere, almeno. Di seguito tutti i nomi di un mercato che si preannuncia ancora una volta infuocato nel quartiere più in di Londra.