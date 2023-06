Primo colpo in attacco per il Chelsea in questo calciomercato estivo. I Blues, confermano i colleghi di The Athletic, hanno chiuso per l'arrivo di Nicolas Jackson dal Villarreal: i londinesi verseranno una cifra leggermente superiore rispetto ai 35 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria. Questo per avere delle condizioni di pagamento maggiormente favorevoli.