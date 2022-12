Cesar Azpilicueta è stato associato al Barcellona nella scorsa finestra di mercato, salvo poi rimanere a Stamford Bridge. Il giocatore ha spiegato la scelta di restare, sottolineando che "i nuovi proprietari hanno dimostrato di volermi tenere". Il giocatore era pronto a partire in direzione Barcellona, visto il poco spazio trovato al Chelsea. "Ho giocato meno di 30 partite ed ero svincolato, non mi era mai successo in carriera" ha precisato il giocatore in un intervento riportato da 90 Min. Ma la volontà della nuova proprietà ha svolto un ruolo cruciale nella scelta di Azpilicueta.