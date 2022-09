Caos allo Stamford Bridge. Il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly sta pian piano entrando sempre più nella sua nuova creatura e ha fatto terra bruciata della vecchia dirigenza. La prima ad aver perso il posto è stata Marina Granovskaia, donna di fiducia di Abramovic, ormai allontanata come l’ex patron. Proprio a Marina, secondo il Daily Mail, è stata data la colpa del mancato rinnovo e della cessione a zero di Rudiger che avrebbe preferito restare in Premier ma che non ha ricevuto la minima offerta. Lo ha rivelato l’agente del tedesco, Saif Rubie, secondo cui lo stesso Boehly avrebbe detto che la donna è costata al Chelsea più di 100 milioni di sterline.