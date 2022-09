Dopo l'esonero di Tuchel, il Chelsea si è già messo al lavoro per cercare un sostituto. Il profilo preferito della società è Graham Potter del Brighton, che in questi minuti avrebbe dato l'ok ai Blues per parlare con l'allenatore. Secondo la stampa inglese, nel pomeriggio è previsto un incontro tra Potter e la proprietà del Chelsea, disposta a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente sul contratto dell'allenatore.





LE ALTERNATIVE - In caso di mancato accordo con Potter, gli altri nomi nella lista dei Blues sono quelli di Zinedine Zidane e l'ex Psg Mauricio Pochettino.