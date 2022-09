Come riportato da The Athletic, Boehly era tutt’altro che contento di Tuchel. I rumors infatti parlano di un allenatore che in più di un anno non aveva avuto una singola conversazione con un giocatore della prima squadra. I calciatori si sentivano dunque senza una guida sicura e qualcuno con cui confrontarsi. E a un dirigente di un altro team aveva descritto come un incubo lavorare con l’ex allenatore del Borussia Dortmund.