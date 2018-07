È Pedro a regalare la prima gioia al Chelsea di Maurizio Sarri. Nell'amichevole giocata in Australia contro il Perth Glory i blues, con l'esordio dell'ex allenatore del Napoli in panchina e di Jorginho in campo, hanno vinto 1-0 grazie a una rete al quinto minuto dell'esterno di scuola Barcellona. Nel 4-3-3 scelto da Sarri, titolari anche Alvaro Morata al centro dell'attacco e Davide Zappacosta sulla fascia destra, mentre durante la gara è entrato in campo anche Mario Pasalic, molto vicino all'Atalanta.