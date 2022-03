Intervistato da Sky Sports UK, il consulente del Chelsea Peter Cech ha parlato anche del futuro di Thomas Tuchel: "Ha un contratto fino al 2024, ci è stato detto che i contratti saranno rispettati e speriamo in questo modo di averlo ancora con noi come allenatori. Poi domani le cose possono cambiare quindi la mia risposta potrebbe essere irrilevante. Sappiamo che nel calcio i dirigenti anno e vengono e a volte anche i proprietari dei club. Ora siamo in questa situazione e ci auguriamo che il nuovo proprietario arrivi e abbia voglia di continuare a portare avanti l'eredità di questo club e continui a renderlo competitivo".