Ad Anfield, contro il Liverpool, il Chelsea non è andato oltre lo 0-0 a testimonianza di una stagione complicata. Il risultato non ha smosso la classifica dei Blues, cui era venuto in soccorso anche una leggenda del club. L'ex capitano e idolo dei tifosi, John Terry, aveva deciso di seguire la partita proprio tra i supporters che l'hanno sempre sostenuto in tutta la sua carriera.



L'ex difensore era presente nel settore ospiti, camuffato con giubbotto e cappellino. C'è voluto poco però per riconoscerlo: i suoi tifosi sono esplosi in un misto di stupore ed entusiasmo, guardando la gara con lui tra cori e qualche birra.