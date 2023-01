Altri 30 milioni di euro, per una campagna acquisti che definire faraonica sembra non bastare: Noni Madueke, esterno d'attacco dai numeri strepitosi in stagione, si trasferisce ufficialmente dal Psv Eindhoven al Chelsea, che ha comunicato l'esito dell'operazione sul proprio sito ufficiale.



RAGGIUNGE GAKPO - A poche ore di distanza dall'ufficialità si gioca Liverpool-Chelsea, subito la sfida tra le due ex stelle del Psv, ovvero Cody Gakpo, passato dopo i Mondiali ai Reds, e appunto Madueke, che approda nel campionato più bello del mondo.