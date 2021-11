Il Chelsea si guarda intorno in vista della probabile uscita a parametro zero di Antonio Rudiger, vicino al Real Madrid. I Blues, secondo CNN Turk, avrebbero bruciato la concorrenza di Atletico Madrid e Siviglia raggiungendo un'accordo con il Fenerbahce per l'acquisto a titolo definitivo del difensore Attila Szalai per complessivi 23,4 milioni di euro. Al nazionale magiaro verrà garantito un contratto di sei anni a 4 milioni di euro netti a stagione.