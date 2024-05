Chelsea, contatti serrati per Osimhen: la carta Lukaku per battere il PSG

30 minuti fa



La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Victor Osimhen, centravanti nigeriano che lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Nel contratto del calciatore classe '98 c'è una clausola tra i 120 e i 130 milioni di euro e in questo momento in vantaggio per l'acquisizione del suo cartellino c'è il Paris Saint-Germain, club che in estate dovrà sostituire Kylian Mbappé.



Ma il Chelsea, società alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione, sta compiendo passi concreti, facendo concorrenza ai parigini. L'idea dei Blues è quella di mettere sul piatto ottanta milioni di euro più il cartellino di Romelu Lukaku e un giovane ancora non meglio identificato.