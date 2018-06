Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte. L'allenatore è stato accostato al Real Madrid, ma non farà - eventualmente - il primo passo. Perché dopo le dimissioni di un anno fa, il Chelsea gli ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2019, con ingaggio raddoppiato e una clausola in caso di esonero. Venti milioni, più o meno, che andrebbero liquidati all'allenatore ex Juventus. Conte non ha intenzione di perderli e quindi sta aspettando l'eventuale comunicazione di Marina Granovskaia.