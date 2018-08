Michy Batshuayi, chiuso in attacco al Chelsea da Morata e Giroud, sarebbe prossimo alla cessione, secondo quanto scrive Goal. Il belga è nel mirino di Siviglia, Atletico Madrid e Valencia, con gli andalusi in vantaggio. Il Chelsea valuta Basthuayi sui 65 milioni, ma è disposto a lasciarlo partire in prestito come fece lo scorso gennaio.