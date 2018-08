Hoy hemos recibido la visita de Thibaut Courtois en nuestro #SparMar_Bella. Muchas gracias por ser tan amable y simpático con nosotr@s. #SiempreCercadeTi pic.twitter.com/QlNmGzPrMg — Spar Tenerife (@spartenerife) 6 agosto 2018

Ile Thibauta un passo dall'addio. Come riporta il Daily Mail, il portiere belga non si è presentato questo pomeriggio nel centro sportivo dei Blues a. Dopo le vacanza post-Mondiale in Russia, il numero uno era atteso per il primo allenamento della nuova stagione. Un ulteriore segnale di rottura trae il club londinese: il portiere, in scadenza nel 2019, vuole a tutti i costi la cessione al Real Madrid.Una mossa per forzare la mano sul mercato e favorire la cessione.è a Tenerife, come dimostra una foto pubblicata su Twitter che lo ritrae all'interno di un supermercato. Un altro indizio dopo le parole di, tecnico del, che nella conferenza stampa di ieri aveva aperto all'addio del numero uno belga: "Se vuole la cessione è libero".