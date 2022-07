Il Chelsea rivoluziona la propria difesa sul mercato. Dopo aver perso a parametro zero il tedesco Antonio Rudiger (Real Madrid) e il danese Andreas Christensen (Barcellona), il club inglese ha acquistato il senegalese Kalidou Koulibaly per 40 milioni di euro dal Napoli.



Ora la squadra allenata da Tuchel sta definendo la trattativa per acquistare Jules Koundé. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il francese è in arrivo dal Siviglia per 50 milioni di euro più bonus. Battuta così la concorrenza di Barcellona e Paris Saint-Germain.