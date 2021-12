Il Real Madrid e il Bayern Monaco si vogliono contendere Antonio Rudiger come primo rinforzo in difesa. Secondo The Indipendent, i due club avrebbero già avuto contatti con Sahr Senesie, fratellastro e agente del 28enne difensore tedesco. Il giornale inglese riporta, inoltre, che l'ex Roma avrebbe già rifiutato la proposta dei bavaresi e starebbe aspettando una offerta ufficiale dei Galacticos. Come già riportato anche il Tottenham sta cercando si fare un tentativo per il difensore del Chelsea.