Secondo quanto riporta il Daily Express, il Chelsea avrebbe deciso di non riscattare l'attaccante argentino Gonzalo Higuain e si sta concentrando sulla ricerca del suo sostituto. I profili in cima alla lista dei Bleus sarebbero Alexander Isak, attaccante di proprietà del Borussia Dortmund ed in prestito al Willem II e Mauro Icardi dell'Inter, su cui pende una clausola risolutoria valida per l'estero del valore di 110 milioni di euro.