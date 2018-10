Secondo quanto riferisce Sport, ci sarebbe un grosso ostacolo per il possibile passaggio dal Chelsea al Real Madrid del fantasista belga classe '91 Eden Hazard. La forte candidatura di Antonio Conte alla panchina dei blancos come sostituto di Lopetegui non sarebbe gradita dal giocatore dei Blues, che non si è lasciato bene col tecnico italiano dopo l'esperienza comune in Premier.