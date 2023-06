Nemmeno il finale in crescendo dell'ultima stagione ha contribuito a schiarire le nubi che aleggiano in merito al futuro del centravanti belga,, a prescindere dal parere nei suoi confronti del nuovo allenatore Mauricio Pochettino. E quando si parla di "altrove", dove Lukaku desidera restare a dispetto delle difficoltà manifeste del club a sedersi attorno al tavolo delle trattative con gli argomenti giusti.- Marotta e Ausilio hanno preso atto della volontà ferrea del calciatore - che già un anno fa fu l'artefice di un'operazione di prestito per certi versi impensabili - di rimanere a Milano, mao altre soluzioni fantasiose come la cessione in prestito oneroso per un altro anno eMagari accordando pure uno sconto sulla valutazione del cartellino: prelevato proprio dall'Inter per 115 milioni di euro nell'estate,, senza contare l'ingaggio da 12 milioni netti. Ecco perché non è da assolutamente da escludere che il patron Todd Boehly, pur di liberarsi di una grana piuttosto scomoda vista la necessità di abbassare sensibilmente il monte ingaggi e di rientrare dei copiosi investimenti sostenuti negli ultimi mesi per rinforzare la squadra, rinunci a qualcosa pur di liberarsi di uno degli stipendi più onerosi., che vuole assolutamente rimanere in Europa, come ha voluto precisare nei giorni scorsi l'avvocato Ledure, che ne cura gli interessi.tra le desiderata del Chelsea - che è già riuscita a piazzare Mendy, Koulibaly, Kovacic e Kanté e si appresta a trovare una soluzione a breve pure per Azpilicueta, Aubameyang, Pulisic e Sterling tra gli altri - e la disponibilità di spese per le formazioni pronte a scommettere sull'attaccante., che pure ha deciso di affondare su Marcus Thuram (soffiandolo al Milan) anche in virtù delle difficoltà registrate per il belga, è ancora pienamente in corsa maper una proposta al rialzo rispetto a quella di un altro prestito e a condizioni persino più vantaggiose di quelle di un anno fa. Non siamo ancora al conto alla rovescia, ma per Lukaku iniziano a stringere i tempi e anche per questo l'Inter è disposta pure a guardare altrove.