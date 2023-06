Più giovane, più pagato... ma non più pesante a bilancio: è mai possibile? Sì, grazie a quella norma che si chiama Decreto Crescita e che è in vigore dal 2019: in pratica, per i calciatori che guadagnano più di un milione di euro all'anno, che hanno più di 20 anni e che si trasferiscono per almeno due anni in Italia dopo almeno due anni all'estero, le società beneficiano di un taglio del 50% al lordo dello stipendio. Tradotto: se un giocatore come Thuram rimane per due anni o più in Italia, il suo stipendio netto (6,5 milioni di euro) non subirà modifiche, mentre il lordo, cioè la cifra comprensiva di tassazione, non ammonterà a circa il doppio come di consueto, ma al valore netto più la sua metà. In questo caso, 3,25. Totale: 9,75 milioni di euro (cifra approssimativa).



A CONFRONTO CON DZEKO - Edin Dzeko, che sostanzialmente verrà sostituito da Thuram nella rosa nerazzurra, ha percepito 5 milioni di euro a stagione per due anni. La sua tassazione, dato che veniva dalla Roma, non ha usufruito del Decreto Crescita, e dunque al lordo l'Inter ha pagato quasi 20 milioni per il contratto biennale. Si capisce bene dunque come la società di Ausilio e Marotta abbia messo a segno un colpo sostenibile e intelligente: un 26enne per un 37enne senza intaccare il monte ingaggi e soprattutto senza sborsare niente per il cartellino. Ora tocca al figlio d'arte tenere almeno testa al rendimento del cigno di Sarajevo anche sul rettangolo verde...