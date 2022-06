Emerson Palmieri, terzino naturalizzato italiano classe 1996, è pronto a tornare al Chelsea. Dopo un anno in prestito al Lione, Emerson si è espresso in merito al suo imminente ritorno a Londra: "Per me è stata una buona stagione, ho giocato tante partite. Vediamo cosa accadrà in futuro. Ho un contratto con il Chelsea. Ci ho giocato per tre anni e ho vinto dei trofei. Se devo tornarci sono contento". Lo riporta The Sun.