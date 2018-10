Il centrocampista del Chelsea Cesc Fabregas ai microfoni di Marca ha parlato di un suo possibile ritorno all’Arsenal e del suo passato coi Gunners: “L’Arsenal resterà per sempre nel mio cuore e non mi scorderò mai di loro. Perciò, perché non tornare? Non si sa mai. A 18 anni dovetti fronteggiare Patrick Vieira durante una partita contro la Juventus. Wenger mi mise in campo per darmi l’opportunità di mostrare le mie doti e la verità è che fu molto difficile, ma alla fine giocai bene e terminai la partita con un gol e un assist per Henry. Vincemmo 2-0 ad Highbury".