Che ci sia un ambiente caotico al Chelsea non è una novità. Anzi. Arriva ora una conferma del momento complicato per i Blues dalle pagine di Standard. Secondo la testata britannica, il Chelsea è stato costretto a fare marcia indietro e riassumere un fisioterapista, licenziato l’anno scorso, e ora riassunto a furor di popolo.



DA COMO - Il protagonista della vicenda è Jose Calvarro che aveva lasciato il club a settembre dopo più di sei anni a Stamford Bridge. Si trattava di una delle prime mosse dei nuovi proprietari Todd Boehly e Clearlake Capital. Lo spagnolo lavorava al Chelsea dal 2016 e, cacciato, si è unito al Como, in Serie B, voluto espressamente dall'ex capitano del Chelsea Dennis Wise e da Cesc Fabregas.



RITORNO - La scelta di allontanarlo ha messo sul piede di guerra Thiago Silva e compagni che, non soddisfatti del lavoro del dipartimento medico, hanno chiesto al club di riportare indietro Calvarro. Questi però si era ormai già legato con un contratto al Como. Da gennaio allora il Chelsea è riuscito a strappare un accordo per il suo ritorno per un giorno alla settimana, ogni domenica, come consulente.