Brutta avventura a Londra per Maria Liman.è rimasta traumatizzata, dopo aver subito una rapina in strada, nella quale le è stato sottratto il telefono e un'altra donna è stata percossa, ha raccontato della sua terribile esperienza dopo essere stata aggredita vicino al Tower Bridge: un uomo in bicicletta le ha strappato il cellulare di mano, prima di rapinare un'altra donna, alla quale ha causato un trauma cranico. Queste le sue parole: "Londra sta diventando sempre più pericolosa". Periodo non fortunato nemmeno per i suoi Blues, che stanno vivendo una delle peggiori stagioni degli ultimi anni.