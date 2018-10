Intervistato da L'Equipe, l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud parla dei rumors sul Marsiglia della scorsa estate: "Non siamo andati così lontani come si dice. C'è stato davvero un contatto l'anno prima, ma niente di concreto quest'estate. Ero appena arrivato al Chelsea, non era il caso di fare le valigie di nuovo tre mesi dopo. Per me, il Chelsea è il miglior club in Inghilterra, quello che ha vinto più titoli negli ultimi dieci anni. Sono dove volevo essere: allora, perché andarmene?".