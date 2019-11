Giroud è campione del mondo in carica e ha fatto vincere un’Europa League al Chelsea. Tutti validissimi motivi per salutare, a maggior ragione se sei in scadenza e se riscaldi sempre una panchina, visto che Lampard ha puntato su Abraham con risultati strepitosi. L’Inter ha fatto sondaggi, anche approfonditi, memorizzando la richiesta di contratto e la sua volontà di lasciare i Blues. Ma, sempre secondo il Corriere dello Sport, oggi l’Inter non è andata oltre, semplicemente si è informata, in attesa di approfondire. La motivazione è collegata a un particolare non insignificante: l’Inter vuole essere sicura dei tempi di recupero di Alexis Sanchez, che dovrebbe essere pronto proprio a gennaio, poi deciderà. Giroud aspetta, ha anche la Cina alle costole, convinto che con una prova di forza (come quella di David Luiz che decise di andare all’Arsenal, malgrado il blocco del mercato Chelsea che persiste) gli consentirebbe di liberarsi.