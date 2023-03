Kai Havertz non esclude un futuro al Bayern Monaco. Il trequartista tedesco del Chelsea (classe 1999 ex Bayer Leverkusen) ha dichiarato alla Bild: "Per me era stato difficile dire no al Bayern e ovviamente lo sarebbe ancora oggi. Lavorare ancora con Tuchel? Mi piacerebbe, non si sa mai cosa può succedere nel calcio. Abbiamo avuto un ottimo rapporto, gli sono grato".