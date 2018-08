Nell'immediato post Chelsea-Arsenal il trequartista dei Blues, Eden Hazard ha spento le voci di mercato che lo volevano lontano ad un passo dall'addio anche dopo le dichiarazioni rilasciate al termine del Mondiale di Russia: “Tutti sanno quello che avevo dichiarato, ma ora sono felice qui. Non voglio parlarne più anche perchè tanto è stato detto. Ho ancora due anni di contratto e vediamo cosa accadrà. Se me ne andrò entro quest'anno? non voglio andarmene".