Callum Hudson-Odoi, attaccante esterno del Chelsea, è stato a lungo nel mirino del Bayern Monaco. Queste le parole del 19enne olandese al Sun: "Ho avuto una sola conversazione con Lampard e ho capito che volevo rimanere qui al 100%. Crede in me. E' stato emozionante quando è arrivato il nuovo allenatore. Soprattutto perché è noto che lascia spazio ai giovani. Non ho mai detto che avrei firmato o che firmerò con il Bayern. Ci ho pensato, perché ci sono stati momenti l'anno scorso in cui ero frustrato perché volevo giocare di più".