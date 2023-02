Graham Potter non sta attraversando una buona stagione. L'allenatore britannico è alle corde e i Blues pensano fino a quattro possibili sostituti, come riporta la stampa inglese.



I NOMI - Il primo è quello di Mauricio Pochettino - al momento è senza squadra - che ha saputo fare un buon lavoro con il Paris Saint-Germain, tenendo conto delle prestazioni dei parigini con Galtier. Luis Enrique è un altro nome caldo a Stamford Bridge, mentre sia Zinedine Zidane che il Cholo Simeone sono nel mirino come eventuali possibilità da considerare, nel caso i primi due non accettassero.