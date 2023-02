Secondo quanto riportato da ESPN, il Manchester United ha messo gli occhi su Mason Mount, il cui contratto col Chelsea scade nel 2024. Da tempo si parla del rinnovo del giocatore con i Blues ma la trattativa è in fase di stallo e per questo i Red Devils possono approfittarne. Il trequartista chiede ai londinesi un considerevole aumento d'ingaggio, sull'ordine dei 250mila sterline in più a settimana.