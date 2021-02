Filipe Luis, terzino sinistro ex Atletico Madrid e Chelsea, dice la sua, al Guardian, sui suoi ex compagni: "Hazard? 5 minuti prima della partita gioca a Mario Kart sul telefono. Fa il riscaldamento con le scarpe slacciate. Poi entra in campo e non fermi. Non ce la fai".



SU SALAH - "Era come Messi in allenamento. Chiede a chiunque fosse al Chelsea. Quando scelse di andare a Firenze gli dissi: "Ma sei pazzo? Sei al Chelsea!". Mi rispose che aveva bisogno di giocare, capii che era un grande. Lo faceva per se stesso, non per i soldi".