Il Sun ci racconta il pensiero dei tifosi del Chelsea in merito a chi rimpiazzerà Eden Hazard, 'promesso sposo' del Real Madrid. I supporter dei Blues infatti sognano di rimpiazzare un Hazard con l'altro: al posto del partente Eden, vorrebbero il fratello Thorgan (attualmente al Borussia Moenchengladbach).



Un sogno destinato però a sfumare, dato che il Chelsea per giugno ha già preso in quel ruolo Christian Pulisic dal Borussia Dortmund. E a sua volta il BVB, per rimpiazzare Pulisic, avrebbe messo le mani proprio su Thorgan Hazard. Un valzer di trasferimenti che mette a posto tutti i tasselli e pone d'accordo i club coinvolti. Ma non i tifosi dei Blues, a quanto pare.