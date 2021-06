Secondo il Times, il Bayern Monaco avrebbe rinnovato il suo interesse per Hudson - Odoi. Il giovane attaccante del Chelsea è da tempo sul taccuino della dirigenza tedesca, la quale si era anche vista rifiutare un'offerta di £35 milioni durante la sessione di mercato invernale del 2019. Tuchel non vorrebbe privarsene, ma al momento non è detto che possa essere lui il sacrificato, vista l'abbondanza di uomini offensivi dei londinesi.