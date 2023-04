Diego Moreira del Benfica B ha firmato con il Chelsea. Lo riporta il quotidiano portoghese Record. A 18 anni, il nativo di Liège ha mosso l'interesse di club come PSG e Milan, ma sembra che il rappresentante del giocatore, Jorge Mendes, sia riuscito a chiudere l'accordo per il suo trasferimento in Premier League. Il classe 2004 si unirà ai Blues alla fine della stagione. Il club inglese si è assicurato la firma della giovane ala, considerata uno dei talenti più promettenti del calcio portoghese. In questa stagione ha disputato 25 partite realizzando tre gol e servendo quattro assist.