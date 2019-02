. Ieri sera, contro il Manchester United, Hazard e compagni hanno incassato lapartite, arrivate tutte senza segnare nemmeno un gol. Un ko dal peso specifico molto alto, visto che è arrivato a Stamford Bridge, contro un avversario storico ed è valso l'eliminazione dalla FA Cup. A rovinare ulteriormente la serata dici hanno pensatoper esprimere tutto il loro disappunto e la loro delusione per quello che ritengono un gioco noioso e inefficace.. Ieri, a domanda diretta, ha risposto di non essere sicuro di avere ancora con sé il gruppo, su cui pesano le tante scelte prese in questi mesi che si stanno rivelando scommesse perse.L'ultima pagina della storia di Sarri al Chelsea può essere la stessa con cui questa avventura è iniziata. Ovvero. Ad agosto tutto cominciò con il Community Shield vinto dai Cityzens per 2- mentre domenica, nello stesso stadio e contro lo stesso avversario, si giocherà la finale di Carabao Cup. Una gara che Sarri non può permettersi di perdere, soprattutto dopo il clamoroso 6-0 rimediato appena nove giorni fa all'Etihad Stadium. E quella mancata stretta di mano a Guardiola a fine partita rischia di ritorcerglisi contro...