I gol di Oliver Skipp e Harry Kane condannano i Blues alla terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. Potter è sempre più sotto pressione dopo solo due vittorie nelle ultime 15 partite di campionato. L'ex allenatore del Brighton è stato fischiato dai presenti, per la sconfitta dello scorso fine settimana contro il Southampton, a Stamford Bridge.



L'INIZIATIVA - Dopo l’ennesima caduta, i tifosi hanno deciso di incanalare la loro rabbia in modo differente: una petizione per esonerare l’allenatore. Quest’ultima ha ricevuto 4000 firme in 40 minuti e oltre 8000 in un’ora. La descrizione cita:” Todd Boehly, Behdad Eghbali e azionisti, questa petizione è diretta a voi per licenziare Graham Potter.”