Lets gooooo — Rafael Leão (@RafaeLeao7) December 28, 2022

. Il terzino delè tornato in campo ieri dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare anche i Mondiali con l'Inghilterra, ma dopo neanche mezz'ora di gara ha dovuto nuovamente alzare bandiera bianca. James ha scritto un messaggio sui social: "Il 2022 è stato l'anno più duro. Volevo solo ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in questa annata, non è passato inosservato. È naturale che ora sia colpito mentalmente, ma la vita è fare i conti con ciò che ti viene dato ed è quello che sto provando a fare anche attualmente. Spero che la vostra fine dell'anno passi tra pace, gioia e felicità. Vi amo, ci vediamo l'anno prossimo".- Tanti i messaggi di supporto ricevuti e tra questi anche quello di: "Let's go" ha scritto l'attaccante del, in vista del percorso di recupero che attende James.