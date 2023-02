João Félix è finalmente felice al Chelsea. Il portoghese ha parlato a Eleven Sports del prestito in Inghilterra dall'Atletico Madrid. "Qui gioco in una posizione diversa e il modo in cui giochiamo è differente rispetto alla mia esperienza in Spagna. Sono più libero di mettere in pratica il mio calcio, per essere la migliore versione di me stesso'.