Joao Felix vuole solo il Chelsea. L'attaccante arrivato in prestito dall'Atletico Madrid a gennaio spera di essere riscattato e non lo nasconde in un'intervista a Eleven Sport:



"Qui ho più libertà per mettere in pratica il mio calcio, per giocare ad alto livello e aiutare la squadra. Qui posso divertirmi in campo. Inoltre sono stato tre anni e mezzo all'Atletico Madrid e non mi è mai stato dedicato un coro, qui al Chelsea invece al primo giorno ce n'era già uno tutto per me".