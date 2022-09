Intervenuto in conferenza stampa pre-Champions a fianco del nuovo allenatore del Chelsea Potter, il centrocampista Jorginho ha parlato anche del cambio sulla panchina che hanno dovuto vivere i Blues: "L'addio a Tuchel è stato una sorpresa per tutti, ciò che ci siamo detti tra noi (giocatori, ndr) però rimarrà dentro lo spogliatoio. Con Thomas ci siamo divertiti tantissimo, apprezziamo tutto ciò che ha fatto per noi e per il club, abbiamo fatto il possibile ma sfortunatamente non funzionava più. La sfida è ricostruire quella fiducia, ma la vita scorre veloce: non abbiamo molto tempo per fermarci a pensare, ora la sfida è ricostruire la fiducia. Potter ci sta già lasciando un'impressione positiva, ci ha chiesto su cosa ci sentiamo più a nostro agio ma ha anche detto cosa vuole di più da noi. Ci sono molte informazioni in arrivo, dobbiamo cercare di aiutarci a vicenda".