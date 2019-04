L'ex centrocampista del Napoli Jorginho, ora in forza nel Chelsea di Sarri, ha parlato a Sky Sport: "In Italia c'è un gioco molto più tattico, qui molto più fisico. Il mio compito non è saltare tre uomini e fare gol, ma riuscire a far saltare la pressione dell'avversario e gestire le dinamiche del gioco. Dobbiamo cercare di creare il massimo possibile, così segneremo. Avremo bisogno dei gol dei nostri attaccanti nelle prossime tre finali che affronteremo. Proveremo a vincere per conquistare il quarto posto. Old Trafford? Sarà difficile giocarci, ma dovremo essere pronti".