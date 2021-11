Torna la Champions League, in programma la quinta giornata. Le due italiane, Juventus e Atalanta, scendono in campo alle 21: i bianconeri nella tana del Chelsea, dove non hanno mai vinto, la squadra di Gasperini è di scena a Berna contro lo Young Boys. A Londra si gioca per il primo posto, con la Juventus che ha 12 punti, 3 in più del Chelsea battuto all'andata grazie al gol realizzato da Federico Chiesa. In Svizzera l'Atalanta, terza a cinque punti, vuole battere Elia e compagni (ultimi a 3 punti) per approfittare della sfida tra Villarreal e Manchester United, che guidano il gruppo a 7.



Oggi ore 21

Juventus-Chelsea

tv: Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport 1, Sky Calcio 252



CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Werner.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.





Oggi ore 21

Young Boys-Atalanta

tv: Sky Sport 204 e Sky Calcio 253, Mediaset Infinity



YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefty, Burgy, Lauper, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Rieder.



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.