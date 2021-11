DOPO IL MATCH RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO CERRUTI PER 100ESIMO MINUTO.







Sfida decisiva per il primato. Ladi Massimilianodopo essersi rialzata in campionato con due vittorie di fila che l'hanno portata a -11 dalla vetta e a -4 dal quarto posto, torna a giocare innella partita più difficile delche vale il primo posto e quindi un sorteggio più abbordabile negli ottavi di finale, già ampiamente conquistati grazie ai 12 punti che sono valsi quattro vittorie, contro la seconda di un altro girone:a Londra, nella splendida cornice di Stamford Bridge, l'avversario è ilcampione d'Europa di Thomas, secondo a quota 9 e battuto dai bianconeri a Torino per 1-0. Ciò significa che alla Vecchia Signora basterà pareggiare o non perdere con più di una rete di scarto, vincendo nell'ultima giornata, all'Allianz Stadium contro il Malmo e mantenendo la miglior differenza reti (7 a 5 per ora) per aggiudicarsi il primo posto. I Blues dell'italiano Jorginho però, primi in Premier League, vogliono ribaltare la situazione nell'impegno casalingo di oggi. Allegri dovrebbe riproporre la coppia d'attacco formata da Chiesa e Morata, con il recuperato Pauloche parte dalla panchina, mentre Tuchel deve ancora fare a meno dal 1' di Romeluanche lui fnizialmente fuori dai titolari.​Come rivelato dal sito ufficiale bianconero, da quando ha battuto la Juventus nel primo incontro in assoluto tra le due squadre (1-0 in Champions League nel febbraio 2009), il Chelsea non ha vinto alcuna delle ultime quattro partite contro gli italiani in competizioni europee (2N, 2P). Le ultime 10 partite del Chelsea contro avversarie italiane in Champions League hanno visto i Blues registrare una sola vittoria (3N, 6P), 4-1 sul Napoli nel marzo 2012. Gli inglesi non sono riusciti a tenere la porta inviolata in alcuna delle 10 partite in questo parziale, subendo 21 gol in totale. La Juventus ha vinto le ultime due partite contro il Chelsea in competizioni europee (3-0 nel 2012 e 1-0 in questa stagione) e potrebbe diventare la prima squadra a registrare tre vittorie consecutive contro il Chelsea in Champions League.Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic, Hudson-Odoi.: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, Bentancur, McKennie, Chiesa, Morata.​